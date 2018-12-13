Горбольница №4 в Нижнем Тагиле заплатит 690 тысяч за 3 971 лабораторное исследование

Нижнетагильская поликлиника №4 путем открытого электронного аукциона ищет подрядчика на проведение лабораторных исследований для нужд медучреждения. На работы выделено 690 тысяч рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен провести 3 971 исследование, среди которых – 1 000 анализов на ВИЧ, а также исследования на цитомегаловирус, герпес, раково-эмбриональный антиген, скрининговое исследование на гельминтоз, различные исследования на гормоны, исследования на кандидоз и уреоплазмоз, на хеликобактер и другие.