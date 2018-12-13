Горбольница №4 в Нижнем Тагиле заплатит 690 тысяч за 3 971 лабораторное исследование
ГБУЗ Свердловской области «Городская поликлиника №4 город Нижний Тагил» ищет подрядчика на проведение лабораторных исследований на 2019 год.
Нижнетагильская поликлиника №4 путем открытого электронного аукциона ищет подрядчика на проведение лабораторных исследований для нужд медучреждения. На работы выделено 690 тысяч рублей.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен провести 3 971 исследование, среди которых – 1 000 анализов на ВИЧ, а также исследования на цитомегаловирус, герпес, раково-эмбриональный антиген, скрининговое исследование на гельминтоз, различные исследования на гормоны, исследования на кандидоз и уреоплазмоз, на хеликобактер и другие.
Исполнитель должен подготавливать результаты в течение 7 дней с момента получения материала для исследований, работы проводить в своей лаборатории.
Результаты определения исполнителя по контракту станут известны 24 декабря 2018 года.
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