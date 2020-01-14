В Свердловской области растет число заболевших пневмонией
Сегодня, 12:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Число заболевших пневмонией в Свердловской области выросло на 35% за неделю, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
В период с 6 по 12 января предварительный диагноз «пневмония» поставлен 675 свердловчанам, что на 35% выше, чем неделей ранее. Однако пока основания для приостановки учебного процесса в образовательных учреждениях нет.
Кроме того, в Свердловской области за неделю зафиксировано 15,6 тысячи случаев ОРВИ, что на 40% ниже уровня эпидпорога по совокупному населению.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей