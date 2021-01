Свердловчан предупредили о возможных ЧС из-за снегопадов и сильного ветра

15 января в связи с неблагоприятными погодными условиями в Свердловской области могут возникнуть чрезвычайные ситуации, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Наибольшему риску подвергаются жители Ачитского и Бисертского городских округов, Нижнесергинского района, Первоуральска и Ревды. Возможны возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, существует риск обрушения слабоукрепленных конструкций, сооружений и деревьев. Кроме того, из-за таких погодных условий возрастает количество ДТП. Сильный ветер способствует распространению огня при пожарах. В аэропорту могут быть задержаны или отменены вылеты самолетов. Напомним, в Нижнем Тагиле со вчерашнего для объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Оно действует до 8 часов 15 января. Метеорологи предупредили тагильчан о смоге в морозы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter