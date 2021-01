На территорию Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа выпало обильное количество снега, а также произошло понижение температуры воздуха. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать необходимую дистанцию между автомобилями, а также избегать резкого маневрирования и торможения. Стоит не совершать продолжительных поездок. Пешеходы должны использовать световозвращающие элементы в одежде и переходить проезжую часть там, где присутствует пешеходный переход. Напомним, 4 января в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием женщины, которая перебегала перекресток на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса автобуса. В Нижнем Тагиле женщина перебегала дорогу на «красный» и угодила под автобус

