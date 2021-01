В машине ехала семья: появились подробности от участников ДТП в Нижнем Тагиле

4 января в Нижнем Тагиле на улице Малая Гальянская, 32 женщина на автомобиле Honda не справилась с управлением и врезалась в Ford Focus, в котором ехала семья с ребенком.

По словам Евгения, водителя Ford Focus, он ехал по Уральскому проспекту в сторону улицы Бригадная. Женщина за рулем Honda выруливала по соседней полосе из-за поворота, при этом у автомобиля занесло заднюю часть. Видимо она вывернула руль слишком сильно, ее развернуло влево, и она вылетела прямо на меня правым задним углом,рассказал редакции TagilCity.ru Евгений. По его словам, он не успел ни вырулить, ни затормозить, при этом сработали подушки безопасности. Я сразу вытащил из автомобиля сына, он не пострадал. Жена тоже в порядке, отделались испугом,пояснил водитель. Также он рассказал, что при аварии моторный отсек не задело, но сильно пострадали фары, капот, крылья и бампер автомобиля. Photo: от участника ДТП Напомним, после столкновения женщину за рулем Honda вынесло на трамвайные пути, в ДТП пострадавших нет. В Нижнем Тагиле на ГГМ автомобиль столкнулся с другим и вылетел на трамвайные пути

