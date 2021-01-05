В машине ехала семья: появились подробности от участников ДТП в Нижнем Тагиле

В машине ехала семья: появились подробности от участников ДТП в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:58ПроисшествияPhoto: от участника ДТП
4 января в Нижнем Тагиле на улице Малая Гальянская, 32 женщина на автомобиле Honda не справилась с управлением и врезалась в Ford Focus, в котором ехала семья с ребенком.

По словам Евгения, водителя Ford Focus, он ехал по Уральскому проспекту в сторону улицы Бригадная. Женщина за рулем Honda выруливала по соседней полосе из-за поворота, при этом у автомобиля занесло заднюю часть.

Видимо она вывернула руль слишком сильно, ее развернуло влево, и она вылетела прямо на меня правым задним углом,рассказал редакции TagilCity.ru Евгений.

По его словам, он не успел ни вырулить, ни затормозить, при этом сработали подушки безопасности.

Я сразу вытащил из автомобиля сына, он не пострадал. Жена тоже в порядке, отделались испугом,пояснил водитель.

Также он рассказал, что при аварии моторный отсек не задело, но сильно пострадали фары, капот, крылья и бампер автомобиля.

Photo:от участника ДТП

Напомним, после столкновения женщину за рулем Honda вынесло на трамвайные пути, в ДТП пострадавших нет.

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