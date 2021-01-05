В машине ехала семья: появились подробности от участников ДТП в Нижнем Тагиле

По словам Евгения, водителя Ford Focus, он ехал по Уральскому проспекту в сторону улицы Бригадная. Женщина за рулем Honda выруливала по соседней полосе из-за поворота, при этом у автомобиля занесло заднюю часть.
Видимо она вывернула руль слишком сильно, ее развернуло влево, и она вылетела прямо на меня правым задним углом,рассказал редакции TagilCity.ru Евгений.
По его словам, он не успел ни вырулить, ни затормозить, при этом сработали подушки безопасности.
Я сразу вытащил из автомобиля сына, он не пострадал. Жена тоже в порядке, отделались испугом,пояснил водитель.
Также он рассказал, что при аварии моторный отсек не задело, но сильно пострадали фары, капот, крылья и бампер автомобиля.
Напомним, после столкновения женщину за рулем Honda вынесло на трамвайные пути, в ДТП пострадавших нет.