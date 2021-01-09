Появились подробности ДТП с участием пяти машин в Нижнем Тагиле на улице Алтайская

Появились подробности ДТП с участием пяти машин в Нижнем Тагиле на улице Алтайская

Сегодня, 13:03ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
8 января в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием пяти машин, при котором два человека получили травмы, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось около 17.00 в районе улиц Алтайская — Урожайная. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Ситроен» двигался по улице Алтайская и допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ 2110». Далее иномарку отбросило на полосу встречного движения, там она столкнулась с тремя автомобилями: «Форд Фокус», «Тойота» с полуприцепом и «ВАЗ 2114». Все автомобили получили значительные механические повреждения.

В результате ДТП пострадали два участника: пассажир автомобиля «ВАЗ 2114», женщина 1995 года рождения, и водитель автомобиля «Тойота», женщина 1964 года рождения,пояснил ответственный ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Алексей Мельников.

Обе пострадавшие были доставлены в больницу с ушибами.

Также установлено, что за рулем автомобиля «Ситроен» был 19-летний молодой человек, получивший права два месяца назад.

Полицейские осмотрели место происшествия, транспортные средства, установили личности участников аварии. Все водители прошли освидетельствование на состояние опьянения и оказались трезвыми.​

Напомним, 8 января под Екатеринбургом произошло ДТП после которого водитель легковой машины столкнулся с тягачем, получил увечья головы и скончался на месте.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
дтпмассовое дтпНижний Тагилулица Алтайская
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы