Появились подробности ДТП с участием пяти машин в Нижнем Тагиле на улице Алтайская

8 января в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием пяти машин, при котором два человека получили травмы, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось около 17.00 в районе улиц Алтайская — Урожайная. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Ситроен» двигался по улице Алтайская и допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ 2110». Далее иномарку отбросило на полосу встречного движения, там она столкнулась с тремя автомобилями: «Форд Фокус», «Тойота» с полуприцепом и «ВАЗ 2114». Все автомобили получили значительные механические повреждения. В результате ДТП пострадали два участника: пассажир автомобиля «ВАЗ 2114», женщина 1995 года рождения, и водитель автомобиля «Тойота», женщина 1964 года рождения,пояснил ответственный ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Алексей Мельников. Обе пострадавшие были доставлены в больницу с ушибами. Также установлено, что за рулем автомобиля «Ситроен» был 19-летний молодой человек, получивший права два месяца назад. Полицейские осмотрели место происшествия, транспортные средства, установили личности участников аварии. Все водители прошли освидетельствование на состояние опьянения и оказались трезвыми.​ Напомним, 8 января под Екатеринбургом произошло ДТП после которого водитель легковой машины столкнулся с тягачем, получил увечья головы и скончался на месте. «От головы почти ничего не осталось»: на уральской трассе иномарка влетела в тягач

