Появились подробности ДТП с участием пяти машин в Нижнем Тагиле на улице Алтайская

Происшествие случилось около 17.00 в районе улиц Алтайская — Урожайная. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Ситроен» двигался по улице Алтайская и допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ 2110». Далее иномарку отбросило на полосу встречного движения, там она столкнулась с тремя автомобилями: «Форд Фокус», «Тойота» с полуприцепом и «ВАЗ 2114». Все автомобили получили значительные механические повреждения.