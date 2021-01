«От головы почти ничего не осталось»: на уральской трассе иномарка влетела в тягач

Под Екатеринбургом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и тягача, перевозившего партию молока. Водитель автомобиля получил увечья головы и скончался на месте.

Инцидент произошел между Серовским и Пермским трактом. На видео, которое изданию Е1 прислал свидетель происходящего, слышно его комментарий о том, что водитель лежит на трасе без головы. Рядом находится поврежденный автомобиль. От головы почти ничего не осталось,отметил очевидец. Video: Е1.RU Водитель Geely, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с тягачом Volvo. На месте аварии на данный момент работают несколько нарядов ДПС, а также заместитель начальника ГИБДД города, майор полиции Алексей Сушлов. От полученных травм, причиненных деталями кузова, 51-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте. Других пострадавших нет. Для того, чтобы избежать пробки, инспекторы ГИБДД обеспечили реверсивное движение транспортных средств. Отрабатываются различные версии ЧП, в том числе, связанные с дорожными условиями. Водитель мог отвлечься или задремать, а также другие причины,рассказал Валерий Горелых. Photo: ГИБДД по Свердловской области Напомним, 26 декабря в Свердловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля с грузовиком, в котором погиб один человек: житель ХМАО. Погиб житель ХМАО: на Урале легковушка столкнулась с грузовиком «лоб в лоб»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter