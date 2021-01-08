«От головы почти ничего не осталось»: на уральской трассе иномарка влетела в тягач

«От головы почти ничего не осталось»: на уральской трассе иномарка влетела в тягач

Сегодня, 21:38ПроисшествияPhoto: ГИБДД по Свердловской области
Под Екатеринбургом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и тягача, перевозившего партию молока. Водитель автомобиля получил увечья головы и скончался на месте.

Инцидент произошел между Серовским и Пермским трактом. На видео, которое изданию Е1 прислал свидетель происходящего, слышно его комментарий о том, что водитель лежит на трасе без головы. Рядом находится поврежденный автомобиль.

От головы почти ничего не осталось,отметил очевидец.

Video:Е1.RU

Водитель Geely, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с тягачом Volvo.

На месте аварии на данный момент работают несколько нарядов ДПС, а также заместитель начальника ГИБДД города, майор полиции Алексей Сушлов.

От полученных травм, причиненных деталями кузова, 51-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте. Других пострадавших нет. Для того, чтобы избежать пробки, инспекторы ГИБДД обеспечили реверсивное движение транспортных средств.

Отрабатываются различные версии ЧП, в том числе, связанные с дорожными условиями. Водитель мог отвлечься или задремать, а также другие причины,рассказал Валерий Горелых.

Photo:ГИБДД по Свердловской области

Напомним, 26 декабря в Свердловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля с грузовиком, в котором погиб один человек: житель ХМАО.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
смертьдтпЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы