Погиб житель ХМАО: на Урале легковушка столкнулась с грузовиком «лоб в лоб»

В Свердловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля с грузовиком, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел 26 декабря, около 11.00, на 172-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. Как стало известно, 52-летний водитель «Лада Гранта», житель Пыть-Яха (ХМАО), совершил выезд на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Volvo и скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал. В результате движение на место аварии ограничивать не стали. Дорожное покрытие там не заснеженное, видимость хорошая. Напомним, сегодня на трассе между Невьянском и Нижним Тагилом произошло ДТП. Водитель иномарки протаранил сразу два автомобиля. В происшествии никто не пострадал. Под Нижним Тагилом на Серовском тракте водитель иномарки устроил массовое ДТП

