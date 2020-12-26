Погиб житель ХМАО: на Урале легковушка столкнулась с грузовиком «лоб в лоб»

Погиб житель ХМАО: на Урале легковушка столкнулась с грузовиком «лоб в лоб»

Сегодня, 19:38ПроисшествияPhoto: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля с грузовиком, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошел 26 декабря, около 11.00, на 172-м километре трассы Пермь-Екатеринбург.

Как стало известно, 52-летний водитель «Лада Гранта», житель Пыть-Яха (ХМАО), совершил выезд на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Volvo и скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.

В результате движение на место аварии ограничивать не стали. Дорожное покрытие там не заснеженное, видимость хорошая.

Напомним, сегодня на трассе между Невьянском и Нижним Тагилом произошло ДТП. Водитель иномарки протаранил сразу два автомобиля. В происшествии никто не пострадал.

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