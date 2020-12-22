В Екатеринбурге попавшие в ДТП водители устроили драку на дороге

В Екатеринбурге попавшие в ДТП водители устроили драку на дороге

Сегодня, 21:14ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице два водителя, попавшие в ДТП, решили устроить потасовку, не отходя от места столкновения.

Инцидент произошел 22 декабря в центре Екатеринбурга. По словам очевидцев, водитель «Ауди» допустил столкновение с автобусом и другим автомобилем белого цвета.

Водитель белой машины выбежал и сразу побежал бить водителя «Ауди» очень сильно,рассказала Е1 свидетельница происходящего.

Водитель автобуса в драке не участвовал.

Пострадавших в аварии нет, сообщили в ГИБДД города. В правоохранительные органы участники конфликта также решили не обращаться.

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель автомобиля допустил наезд на пенсионерку при движении задним ходом на тротуаре. Пострадавшая получила обширные повреждения голеней.

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