В Екатеринбурге попавшие в ДТП водители устроили драку на дороге

В уральской столице два водителя, попавшие в ДТП, решили устроить потасовку, не отходя от места столкновения.

Инцидент произошел 22 декабря в центре Екатеринбурга. По словам очевидцев, водитель «Ауди» допустил столкновение с автобусом и другим автомобилем белого цвета. Водитель белой машины выбежал и сразу побежал бить водителя «Ауди» очень сильно,рассказала Е1 свидетельница происходящего. Водитель автобуса в драке не участвовал. Пострадавших в аварии нет, сообщили в ГИБДД города. В правоохранительные органы участники конфликта также решили не обращаться. Напомним, в Нижнем Тагиле водитель автомобиля допустил наезд на пенсионерку при движении задним ходом на тротуаре. Пострадавшая получила обширные повреждения голеней. В Нижнем Тагиле автомобиль сдавал назад на тротуаре и переехал ноги старушке

