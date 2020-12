В Нижнем Тагиле на улице Алтайская произошло ДТП с участием двух иномарок

В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе на улице Алтайская столкнулись две иномарки.

ДТП произошло 21 декабря в 11.10 на улице Алтайская, 49. 28-летний водитель автомобиля Chevrolet допустил столкновение с автомобилем Ford, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения. Предварительно, причиной стало нарушение правил перестроения. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения,рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. Video: Инцидент Нижний Тагил во "ВКонтакте" Напомним, в Нижнем Тагиле было объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда на дорогах. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и бдительными на дорогах, так как есть большой риск возникновения ДТП. В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter