Выехал на встречку: под Нижним Тагилом произошло ДТП с двумя пострадавшими

Выехал на встречку: под Нижним Тагилом произошло ДТП с двумя пострадавшими

Сегодня, 17:15ПроисшествияPhoto: скриншот видео группы "ЧП Нижний Тагил" во "ВКонтакте"
Сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП, при котором пострадали два пассажира отечественного автомобиля.

Происшествие случилось 4 января около 13.00 на седьмом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе садов «Капасиха».

Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», которым управлял мужчина 1990 года рождения, ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга. Мужчина не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения.

При этом он допустил столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением женщины 1991 года рождения. Оба автомобиля получили технические повреждения, в ДТП пострадали два пассажира «ВАЗ-2114».

Женщина, 1967 года рождения, с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребер справа и лучевой кости госпитализирована в больницу,сообщили редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Также в автомобиле находился еще один пассажир — мужчина, 1981 года рождения. Он получил перелом правой ключицы и был отпущен домой.

Video:группа "ЧП Нижний Тагил" во "ВКонтакте"

Напомним, 2 января в селе Рыбниковское под Каменском-Уральским автомобиль насмерть сбил двухлетнего ребенка.

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