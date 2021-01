Выехал на встречку: под Нижним Тагилом произошло ДТП с двумя пострадавшими

Сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП, при котором пострадали два пассажира отечественного автомобиля.

Происшествие случилось 4 января около 13.00 на седьмом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе садов «Капасиха». Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», которым управлял мужчина 1990 года рождения, ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга. Мужчина не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения. При этом он допустил столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением женщины 1991 года рождения. Оба автомобиля получили технические повреждения, в ДТП пострадали два пассажира «ВАЗ-2114». Женщина, 1967 года рождения, с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребер справа и лучевой кости госпитализирована в больницу,сообщили редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. Также в автомобиле находился еще один пассажир — мужчина, 1981 года рождения. Он получил перелом правой ключицы и был отпущен домой. Video: группа "ЧП Нижний Тагил" во "ВКонтакте" Напомним, 2 января в селе Рыбниковское под Каменском-Уральским автомобиль насмерть сбил двухлетнего ребенка. Родители отмечали Новый год: на Урале автомобилист насмерть сбил двухлетнего ребенка

