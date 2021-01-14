Жители Екатеринбурга пожаловались на неработающие регистратуры поликлиник

Жители Екатеринбурга пожаловались на неработающие регистратуры поликлиник

Сегодня, 12:37Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге местные жители жалуются, что в поликлиниках не работают регистратуры.

Как сообщают екатеринбуржцы, запись через регистратуру невозможно произвести с утра, пишет E1.

Один из посетителей поликлиники № 1 рассказал, что предположительной причиной является обновление программы на комьютерах в медицинских учреждениях.

Говорят, что программа «висит» по всему городу. Новых посетителей просто отправляют домой. Я обратился с болью в области живота, но мне сказали вернуться после 14.00, поделился пациент.

В медицинском учреждении подтвердили наличие проблемы по всему Екатеринбургу, но уточнили, что проблема наблюдается только с одним видом записи — через сайт «Единая городская регистратура». Все остальные способы по-прежнему доступны для граждан. Запись работает через Госуслуги, инфоматы, по телефону и через личное обращение.

Напомним, 13 января сообщалось о появлении электронной записи на прививку от COVID-19 в Демидовскую поликлинику Нижнего Тагила. Заявку необходимо оставить на сайте, затем в десятидневный срок с гражданином связывается регистратор.

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