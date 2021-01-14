Жители Екатеринбурга пожаловались на неработающие регистратуры поликлиник

В медицинском учреждении подтвердили наличие проблемы по всему Екатеринбургу, но уточнили, что проблема наблюдается только с одним видом записи — через сайт «Единая городская регистратура». Все остальные способы по-прежнему доступны для граждан. Запись работает через Госуслуги, инфоматы, по телефону и через личное обращение.