Жители Екатеринбурга пожаловались на неработающие регистратуры поликлиник

В Екатеринбурге местные жители жалуются, что в поликлиниках не работают регистратуры.

Как сообщают екатеринбуржцы, запись через регистратуру невозможно произвести с утра, пишет E1. Один из посетителей поликлиники № 1 рассказал, что предположительной причиной является обновление программы на комьютерах в медицинских учреждениях. Говорят, что программа «висит» по всему городу. Новых посетителей просто отправляют домой. Я обратился с болью в области живота, но мне сказали вернуться после 14.00, поделился пациент. В медицинском учреждении подтвердили наличие проблемы по всему Екатеринбургу, но уточнили, что проблема наблюдается только с одним видом записи — через сайт «Единая городская регистратура». Все остальные способы по-прежнему доступны для граждан. Запись работает через Госуслуги, инфоматы, по телефону и через личное обращение. Напомним, 13 января сообщалось о появлении электронной записи на прививку от COVID-19 в Демидовскую поликлинику Нижнего Тагила. Заявку необходимо оставить на сайте, затем в десятидневный срок с гражданином связывается регистратор. Где в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса COVID-19

