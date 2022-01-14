Тагильский «Водоканал-НТ» заплатит 12 штрафов за экологические нарушения

Тагильский «Водоканал-НТ» заплатит 12 штрафов за экологические нарушения
Тагильский «Водоканал-НТ» заплатит 12 штрафов за экологические нарушения
Сегодня, 17:22Здоровье и экологияФото: 1MI

«Водоканал-НТ» оштрафован за экологические нарушения

Тагильское ООО «Водоканал-НТ» оштрафовано Росприроднадзором за нарушения природоохранного законодательства.

Всего ведомством на юрлицо и виновные должностные лица было наложено 12 штрафов. При проверке «Водоканала» были выявлены нарушения при использовании водных объектов во время экологического контроля, а также неверно предоставленные данные в декларации о воздействии на окружающую среду и в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

По всем нарушениям природоохранного законодательства возбуждены административные дела, сообщили в пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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