Екатеринбурженка рассказала, что не может сделать ЭКО из-за увольнения медиков
Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что несколько лет не может сделать ЭКО из-за текучки кадров в перинатальном центре, расположенном на улице Антона Валека, 12, пишет портал Е1.
Свердловчанка рассказала, что наблюдается в медучреждении три года, за это время у нее сменились несколько врачей. Связано это с большими нагрузками медиков, в больнице наблюдается текучка кадров. По этой же причине, по словам пациентки, запись к врачу приходится ждать от полутора до трех месяцев. Кроме того, женщина считает, что в медучреждении намеренно оттягивают процедуру ЭКО, несмотря на имеющиеся у пациентки показания и все сданные анализы.
Пациентке пришлось обратиться лично к заведующей медцентром.
Я пришла и прямо сказала, что хочу написать заявление и в сам центр, и в контролирующие органы, чтобы мне объяснили, почему так происходит, почему идет затягивание постановки в очередь на ЭКО, рассказала женщина.
После этого екатеринбурженку поставили в очередь на ЭКО.
В горздраве пояснили, что проблемы с записью наблюдались осенью, они были связаны с ремонтом в перинатальном центре. Сейчас, по их словам, ситуация выровнялась.
Пациентки могут записаться сами на сайте или их могут записать в женской консультации. Для удобства пациентов запись открыта на полтора месяца вперед, ответили в горздраве.