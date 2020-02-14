Екатеринбурженка рассказала, что не может сделать ЭКО из-за увольнения медиков

Свердловчанка рассказала, что наблюдается в медучреждении три года, за это время у нее сменились несколько врачей. Связано это с большими нагрузками медиков, в больнице наблюдается текучка кадров. По этой же причине, по словам пациентки, запись к врачу приходится ждать от полутора до трех месяцев. Кроме того, женщина считает, что в медучреждении намеренно оттягивают процедуру ЭКО, несмотря на имеющиеся у пациентки показания и все сданные анализы.

Пациентке пришлось обратиться лично к заведующей медцентром.

Я пришла и прямо сказала, что хочу написать заявление и в сам центр, и в контролирующие органы, чтобы мне объяснили, почему так происходит, почему идет затягивание постановки в очередь на ЭКО, рассказала женщина.

После этого екатеринбурженку поставили в очередь на ЭКО.

В горздраве пояснили, что проблемы с записью наблюдались осенью, они были связаны с ремонтом в перинатальном центре. Сейчас, по их словам, ситуация выровнялась.