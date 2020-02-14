Объем выбросов в Нижнем Тагиле к концу 2021 года планируют сократить на 5%

В Нижнем Тагиле объем выбросов составляет 138,8 тысячи тонн. К концу 2021 года планируется снизить объем загрязнения на 5%, а к 2024 году — на 18,5%. Основными источниками загрязнения являются металлургические и химические предприятия. Загрязнение от промышленности составляет 93%. Более всего выбросов, согласно данным Росприроднадзора, образуется в воздухе Нижнего Тагила от ЕВРАЗ НТМК (12,67 тысячи тонн в год), на втором месте — «Уралхимпласт» (12,2 тысячи тонн в год). Горожане подвергаются воздействию двуокиси серы, для снижения выбросов на заводах установили новое оборудование. Общественный транспорт и коммунальную технику переводят на газовое топливо.

В Чите, также вошедшей в программу «Чистый воздух» к концу 2021 года также планируется на 5% снизить объем выбросов. Общий объем выбросов составляет там более 35 тысяч тонн в год. В Чите проживают 350 тысяч человек. Уровень загрязнения воздуха там оценивается как «чрезвычайно высокий». Основными загрязнителями являются ТЭЦ.

В Новокузнецке к концу 2021 года объем выбросов должен снизиться на 7%. Сейчас он составляет 329 тысяч тонн в год. Основными загрязнителями являются промышленные предприятия. Согласно данным Росприроднадзора, боле всего воздух загрязняет ЕВРАЗ ЗСМК (249 тысяч тонн ежегодно). На втором месте завод РУСАЛа (14 тысяч тонн ежегодно). Планируется модернизация производства, газификация частных домов, переход транспорта на газомоторное топливо. Для контроля установят 8 постов мониторинга загрязнения воздуха.