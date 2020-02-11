РБК: «Ростех» планирует получить контроль над проектом «Чистый воздух»
Сегодня, 08:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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«Ростех» рассчитывает стать единственным исполнителем по реализации проекта «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология», сообщает РБК.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
По данным издания, гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов 20 декабря прошлого года направил письмо в адрес президента России Владимира Путина в котором просит назначить «Ростех» единственным исполнителем по реализации проекта. В январе этого года Путин согласовал предложение и поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить соответствующее распоряжение.
Напомним, в рамках проекта «Чистый воздух» планируется снижение выбросов в атмосферу в 12 промышленных городах России, в том числе в Нижнем Тагиле. А также создание системы мониторинга за качеством воздуха в этих городах. На реализацию проекта за пять лет могут потратить более 480 миллиардов рублей.
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