РБК: «Ростех» планирует получить контроль над проектом «Чистый воздух»

По данным издания, гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов 20 декабря прошлого года направил письмо в адрес президента России Владимира Путина в котором просит назначить «Ростех» единственным исполнителем по реализации проекта. В январе этого года Путин согласовал предложение и поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить соответствующее распоряжение.

Напомним, в рамках проекта «Чистый воздух» планируется снижение выбросов в атмосферу в 12 промышленных городах России, в том числе в Нижнем Тагиле. А также создание системы мониторинга за качеством воздуха в этих городах. На реализацию проекта за пять лет могут потратить более 480 миллиардов рублей.