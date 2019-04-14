В центре Екатеринбурга неизвестный бизнесмен спилил деревья
Вчера, 16:25Здоровье и экологияФото: личная страница Елены Ивановой в Facebook
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В Екатеринбурге на улице Вайнера неизвестный спилил деревья. По мнению общественников, это сделал бизнесмен, выкупивший землю, сообщает «Комсомольская правда Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
О происшествии написала в социальной сети жительница Екатеринбурга. По ее мнению, причиной такого поступка стала «жажда наживы».
Общественники считают, что на том месте, где были деревья, планируется строительство офисного здания.
Советник мэра столицы Урала Екатерина Куземка заявила о своем намерении выяснить в комитете по благоустройству, «кому помешали деревья».
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