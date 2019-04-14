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В центре Екатеринбурга неизвестный бизнесмен спилил деревья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Derevo

В центре Екатеринбурга неизвестный бизнесмен спилил деревья

Вчера, 16:25Здоровье и экологияФото: личная страница Елены Ивановой в Facebook
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