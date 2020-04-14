Метеорологическая весна в Свердловской области началась на 25 дней раньше

По ее словам, среднесуточная температура перешагнула 0 градусов 10 марта, обычно на Среднем Урале это происходит 5 апреля. Также она отметила, что в ближайшее время будет сохраняться дождливая погода. Из-за этого снижен риск возникновения природных пожаров. Сейчас среднесуточная температура превышает норму на три градуса.