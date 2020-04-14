Полпред заявил о дефиците на Урале противовирусных препаратов
Сегодня, 08:59Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В регионах не хватает антисептиков и противовирусных препаратов. Об этом сообщил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, пишет Ура.ру.
Соответствующее заявление было сделано во время совещания по профилактике распространения коронавируса. Цуканов сообщил, что наиболее дефицитными являются интерферон и гидроксихлорохин. Ожидать препараты приходится от двух до четырех недель. Ряда наименований нет и в больницах. При этом часть препаратов применяются для профилактики коронавируса, в том случае, когда медик контактировал с зараженным.
Жители Свердловской области, помимо медицинских масок, отмечают в аптеках также отсутствие хлоргексидина, являющегося антисептиком. Также замечена нехватка перекиси водорода и марли.
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