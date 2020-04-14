Полпред заявил о дефиците на Урале противовирусных препаратов

Соответствующее заявление было сделано во время совещания по профилактике распространения коронавируса. Цуканов сообщил, что наиболее дефицитными являются интерферон и гидроксихлорохин. Ожидать препараты приходится от двух до четырех недель. Ряда наименований нет и в больницах. При этом часть препаратов применяются для профилактики коронавируса, в том случае, когда медик контактировал с зараженным.