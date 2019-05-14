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Свердловская область выделила более 2,4 миллиона на летний отдых детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Свердловская область выделила более 2,4 миллиона на летний отдых детей

14 мая, 14:26Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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