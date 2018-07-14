Екатеринбурженка осталась изуродованной после пластики груди

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Тело 40-летней жительницы Екатеринбурга осталось изуродованным после пластической операции на груди.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбурженка рассказала, что обратилась в одну из пластических клиник города с целью подтянуть грудь. Однако операция прошла неудачно. Врач пообещал все исправить, а также предложил сделать коррекцию фигуры и липосакцию.
После второй операции женщину выписали домой с сильными болями, которые продолжались два месяца. Хотя врач заверил ее, что боли со временем пройдут.
Спустя время женщина обратилась в другую клинику. Там ей сказали, что начался абсцесс и нужна еще одна операция. Ее прооперировали в Москве.
Видео
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Видео: Mash
Сейчас тело женщины изуродовано и впереди ее ждет длительное лечение. Екатеринбурженка готовит документы для подачи судебного иска на врача, к которому она обратилась первоначально, сообщает Mash.
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