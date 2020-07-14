Вырубить: в Нижнем Тагиле 12 деревьев угрожают авариями на газопроводе

Разрешено вырубить 12 деревьев, а также убрать поросли без оплаты восстановительной стоимости в охранной зоне подземного и надземного газопровода.

Так, в разных районах города планируется убрать четыре березы, две яблони, шесть тополей, а также поросли различных пород деревьев. Кроме того, исполнитель должен утилизировать порубочные останки и восстановить нарушенное благоустройство участков в зоне вырубки.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по горхозяйству и строительству Егора Копысова.