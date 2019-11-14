Министр экологии обвинил тагильчан в загрязнении Черноисточинского пруда

Кроме того, он напомнил, что правительство региона добивается финансирования из федеральной казны для начала реабилитации водоема уже в 2020 году.

6 октября в соцсетях появилось видео с мертвой рыбой на поверхности Черноисточинского пруда. По словам председателя движения «Экоправо» Андрея Волегова, гибель рыбы связана с гниением сине-зеленых водорослей. Минприроды взяло пробы воды и направило на анализ, который установил, что в Черноисточинском пруду концентрация опасных веществ не превышена. 12 октября общественники организовали народный сход, на котором в частности обсуждались проблемы Черноисточинского водохранилища. На мероприятие пришли около ста человек. Также на нём присутствовал представитель мэрии — начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев, который пояснил, что проект по реабилитации водоёма направлен на рассмотрение. Процесс осложнен тем, что водоем территориально находится в ведении Горноуральского ГО и подконтролен Минприроды.