Нет одного легкого: дочь уральца с COVID-19 пожаловалась на отказ в госпитализации

Напомним, адвокат из Екатеринбурга пожаловался на обратную ситуацию. Он проходит лечение в обсерваторе недалеко от столицы Урала и его не пускают домой. Он считает свое пребывание в учреждении бессмысленным, так как из процедур ему только ставят уколы гепарина. Оперативный штаб региона аналогично прокомментировал данную ситуацию.