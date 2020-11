Нет одного легкого: дочь уральца с COVID-19 пожаловалась на отказ в госпитализации

В Среднеуральске трижды отказали в госпитализации пожилому мужчине с коронавирусом. У него одно легкое и оно поражено на 25%, рассказала его дочь.

Из-за онкологии отцу удалили легкое. 12 ноября с температурой увезли на КТ, где выявили 25% процентов поражения второго органа дыхания и направили лечиться на дому, рассказала E1 дочь мужчины. Затем родственница приняла решение вызвать участкового медика, который выписал направление на госпитализацию в местный родильный дом, который реорганизован для больных COVID-19. Но там отказались выделить ему место и отправили в ЦГБ Верхней Пышмы, где его назвали симулянтом и вновь развернули домой. Тогда дочь позвонила в Минздрав, после чего больного увезли на «скорой». Но пожилой больной получил третий отказ. Дочь позвонила врачу-терапевту, но сказал ждать до понедельника. В оперативном штабе Свердловской области прокомментировали ситуацию. При поражении легких до 25% лечащий врач может принять решение об амбулаторном способе лечения. Только доктор оценивает текущее состояние больного и сопутствующие заболевания, сказали представители оперштаба. Напомним, адвокат из Екатеринбурга пожаловался на обратную ситуацию. Он проходит лечение в обсерваторе недалеко от столицы Урала и его не пускают домой. Он считает свое пребывание в учреждении бессмысленным, так как из процедур ему только ставят уколы гепарина. Оперативный штаб региона аналогично прокомментировал данную ситуацию. Адвокат из Екатеринбурга пожаловался на заключение в обсерваторе

Related news: Адвокат из Екатеринбурга пожаловался на заключение в обсерваторе

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter