Нет одного легкого: дочь уральца с COVID-19 пожаловалась на отказ в госпитализации

Нет одного легкого: дочь уральца с COVID-19 пожаловалась на отказ в госпитализации

Сегодня, 21:39Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Среднеуральске трижды отказали в госпитализации пожилому мужчине с коронавирусом. У него одно легкое и оно поражено на 25%, рассказала его дочь.

Из-за онкологии отцу удалили легкое. 12 ноября с температурой увезли на КТ, где выявили 25% процентов поражения второго органа дыхания и направили лечиться на дому, рассказала E1 дочь мужчины.

Затем родственница приняла решение вызвать участкового медика, который выписал направление на госпитализацию в местный родильный дом, который реорганизован для больных COVID-19. Но там отказались выделить ему место и отправили в ЦГБ Верхней Пышмы, где его назвали симулянтом и вновь развернули домой.

Тогда дочь позвонила в Минздрав, после чего больного увезли на «скорой». Но пожилой больной получил третий отказ. Дочь позвонила врачу-терапевту, но сказал ждать до понедельника.

В оперативном штабе Свердловской области прокомментировали ситуацию.

При поражении легких до 25% лечащий врач может принять решение об амбулаторном способе лечения. Только доктор оценивает текущее состояние больного и сопутствующие заболевания, сказали представители оперштаба.

Напомним, адвокат из Екатеринбурга пожаловался на обратную ситуацию. Он проходит лечение в обсерваторе недалеко от столицы Урала и его не пускают домой. Он считает свое пребывание в учреждении бессмысленным, так как из процедур ему только ставят уколы гепарина. Оперативный штаб региона аналогично прокомментировал данную ситуацию.

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