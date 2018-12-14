Министр ЖКХ Свердловской области сравнил тарифы на ТКО с ценой на водку и сигареты

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов прокомментировал петицию тагильских активистов о снижении тарифов на ТКО, заявив, что «тариф не подлежит общественному обсуждению». В доказательство своих доводом чиновник предложил назначить слушания по ценам на водку, сигареты и бензин.

Тариф не подлежит общественному обсуждению. И что обсуждать? Эти затраты необходимы для работы. Оттого что кто-то скажет, что зарплату водителям установим пять тысяч, это не значит, что водитель будет за такие деньги работать. Почему бы тогда не провести общественные слушания по стоимости бензина, цене водки, табака и т.д.? написал Смирнов в комментариях к петиции.

Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, высказываясь о мусорной реформе, опасается, что Нижний Тагил «превратится в помойку», если сюда будут свозить отходы из нескольких муниципалитетов после строительства мусоросортировочного завода.

Мы же из города помойку просто сделаем, через весь город мусор повезут. Мы сегодня со своими-то постоянно… Держим дорожников, которые подбирали бы мусор, потому что машины все не первой свежести. А сейчас отовсюду повезут сюда, на полигон, это усугубит экологическую ситуацию в городе, говорил Юрченко.

«Рифей» в недовольстве граждан обвинил СМИ, пообещав «принять меры», если журналисты «не будут использовать достоверные данные». По словам представителей «Рифея», мусор из Невьянска, всего Горноуральского городского округа, Верхней и Нижней Салды, Кушвы, Верхней Туры и Красноуральска начнут привозить только после строительства мусороперерабатывающего завода, который справится со всеми объемами.

13 декабря госдума приняла поправки в законопроект о «мусорной» реформе, согласно которым, её начало может быть перенесено. По словам представителей фракции «Единая Россия», данное решение принято в рамках мер по сокращению тарифа для граждан.

Также стало известно, что Курганская область сообщила о расторжении договора с тюменской компанией «Рифей» после предупреждения от УФАС из-за роста тарифа, сообщает АН «Между строк».

2 УФАС по формальным причинам отказала тагильчанам в проверке выбора оператора по ТБО Фото УФАС отказала провести проверку законности процедуры по определению регионального оператора по ТБО в Нижнем Тагиле из-за отсутствия в обращении адреса, номера телефона и ФИО ответственного лица.