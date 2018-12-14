Министр ЖКХ Свердловской области сравнил тарифы на ТКО с ценой на водку и сигареты
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в ответ на обращение активистов Нижнего Тагила с просьбой провести слушания с участием региональных властей на тему «мусорного тарифа» в городе заявил, что цены на обращение с ТКО «экономически обоснованные» и сравнил тариф на ТКО с ценами на водку, сигареты и бензин.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов прокомментировал петицию тагильских активистов о снижении тарифов на ТКО, заявив, что «тариф не подлежит общественному обсуждению». В доказательство своих доводом чиновник предложил назначить слушания по ценам на водку, сигареты и бензин.
Тариф не подлежит общественному обсуждению. И что обсуждать? Эти затраты необходимы для работы. Оттого что кто-то скажет, что зарплату водителям установим пять тысяч, это не значит, что водитель будет за такие деньги работать. Почему бы тогда не провести общественные слушания по стоимости бензина, цене водки, табака и т.д.? написал Смирнов в комментариях к петиции.
Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, высказываясь о мусорной реформе, опасается, что Нижний Тагил «превратится в помойку», если сюда будут свозить отходы из нескольких муниципалитетов после строительства мусоросортировочного завода.
Мы же из города помойку просто сделаем, через весь город мусор повезут. Мы сегодня со своими-то постоянно… Держим дорожников, которые подбирали бы мусор, потому что машины все не первой свежести. А сейчас отовсюду повезут сюда, на полигон, это усугубит экологическую ситуацию в городе, говорил Юрченко.
«Рифей» в недовольстве граждан обвинил СМИ, пообещав «принять меры», если журналисты «не будут использовать достоверные данные». По словам представителей «Рифея», мусор из Невьянска, всего Горноуральского городского округа, Верхней и Нижней Салды, Кушвы, Верхней Туры и Красноуральска начнут привозить только после строительства мусороперерабатывающего завода, который справится со всеми объемами.
13 декабря госдума приняла поправки в законопроект о «мусорной» реформе, согласно которым, её начало может быть перенесено. По словам представителей фракции «Единая Россия», данное решение принято в рамках мер по сокращению тарифа для граждан.
Также стало известно, что Курганская область сообщила о расторжении договора с тюменской компанией «Рифей» после предупреждения от УФАС из-за роста тарифа, сообщает АН «Между строк».
Напомним, лидер ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин направил в УФАС обращение об инициации проверки законности процедуры определения регионального оператора, однако ведомство отказало в проведении проверки из-за отсутствия в документе адреса, номера телефона и ФИО ответственного лица.
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