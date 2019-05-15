В Нижнем Тагиле завершен капремонт гинекологии горбольницы № 4

В помещениях отделения гинекологии заменили системы водоотведения, отопления, канализации, проведена новая электропроводка. Также отремонтирована столовая, разделены зоны чистой и грязной посуды. В отделении появились современные операционные и перевязочные. Стоимость ремонтных работ составила четыре миллиона рублей, отремонтировано свыше 400 квадратных метров помещений.

Отделение рассчитано на 30 коек и оказывает квалифицированную медицинскую помощь в экстренном и плановом порядке жительницам Нижнего Тагила и Горнозаводского округа.

За год медицинскую помощь в отделении могут получить полторы тысячи женщин. Отделение принимает гинекологических больных, женщин с осложнениями беременности и послеродового периода. Специалисты проводят плановые и экстренные операции.

Теперь пациентки смогут получать лечение в отличных и комфортных условиях, соответствующих всем современным требованиям,сообщил корреспондентам «Тагильского рабочего» главврач больницы № 4 Константин Аникин.