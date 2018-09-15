Входящий в УГМК ревдинский завод работает с экологическими нарушениями
Сегодня, 17:20Здоровье и экология
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В Ревде местный завод по обработке цветных металлов работает с экологическими нарушениями. К такому выводу пришли специалисты Росприроднадзора по Свердловской области.
Источник: «Росбалт»
Так, было установлено, что три пылегазоотчистных сооружения работают с пониженной эффективностью, поскольку их мощность уменьшена, а рукавный фильтр разгерметизирован. Их задачей является очищение выбросов за плавильными печами.
Региональное ведомство выдало предписание руководству предприятия.
Добавим, что ревдинский завод по обработке цветных металлов входит в УГМК.
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