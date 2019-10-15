Свердловские хирурги за одну операцию удалили две опухоли в мозге

В нейрохирургическое отделение была доставлена пациентка, у которой наблюдались нарушения в координации движений и речи. В ходе МРТ в головном мозге свердловчанки обнаружили две опухоли.

Процесс операции осложнялся тем, что над опухолью расположены дренажные вены, которые затрудняли доступ к ней.

Чтобы удалить опухоль диаметром 40 миллиметров, мы работали через узкий коридор (церебротомию) диаметром всего 10 миллиметров,рассказал нейрохирург Павел Гвоздев.

Вторая опухоль была расположена близ участка, отвечающего за движение конечностей.

Главная задача нейрохирургов не просто удалить опухоль, а провести операцию так, чтобы человек сохранил свою личность, привычные навыки,отмечают медики.

Спустя день после операции пациентка смогла разговаривать, читать и жить полноценной жизнью.