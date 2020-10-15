В Екатеринбурге планируют лечить COVID-19 кислородной смесью

Нагретая до 95-105 градусов смесь гелия и кислорода направляется в дыхательные пути. При попадании в бронхи газ уже снизит нагрев до 77 градусов и в течение пяти-десяти минут будет уничтожать вирус. Гелий используется для того, чтобы смягчить действие нагретого кислорода и избежать ожогов, объяснил Черешнев.