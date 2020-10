В Екатеринбурге планируют лечить COVID-19 кислородной смесью

В инфекционном центре Екатеринбурга появятся 10 аппаратов для лечения коронавируса гелий-кислородной смесью, пишет Znak.

Об этом изданию рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев. Аппараты будут поставлены в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге. Использование планируют начать после получения лицензии на апробацию приборов. По словам академика, они показали свою эффективность при испытаниях ВМА в Санкт-Петербурге, а в Сыктывкаре из 50 подключенных к такому аппарату больных лишь одного пришлось переключать на ИВЛ. В основе принципов работы аппарата взят метод лечения кессонной болезни водолазов. Нагретая до 95-105 градусов смесь гелия и кислорода направляется в дыхательные пути. При попадании в бронхи газ уже снизит нагрев до 77 градусов и в течение пяти-десяти минут будет уничтожать вирус. Гелий используется для того, чтобы смягчить действие нагретого кислорода и избежать ожогов, объяснил Черешнев. На создание аппарата ушло почти полгода. Из них четверть времени потрачено на изобретение способа отвода выдыхаемого воздуха. В итоге принято решение о применении специального клапана для отведения и нейтрализации газа на выходе из легких. Напомним, из-за роста количества заразившихся коронавирусом, в Екатеринбурге начали отправлять больных в ближайшие города. В Екатеринбурге пациентов с COVID-19 увозят в ближайшие города из-за нехватки мест

