Туберкулез обнаружен у ученика гимназии №9 в Екатеринбурге

У одного из учеников екатеринбургской гимназии выявлен туберкулез. Все помещения здания учебного заведения подверглись санитарной обработке.

Как рассказала пресс-секретарь Департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина, случай заболевания единичный. Школа на один день была закрыта на санобработку. Одноклассники и учителя заболевшего школьника прошли медосмотр.