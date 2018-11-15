Туберкулез обнаружен у ученика гимназии №9 в Екатеринбурге
Сегодня, 10:23Здоровье и экологияФото: Официальный сайт гимназии №9
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Случай туберкулеза зафиксирован в гимназии №9 в Екатеринбурге. В связи с этим занятия в учебном заведении были остановлены на один день – проводилась санобработка.
Сюжеты: Екатеринбург
У одного из учеников екатеринбургской гимназии выявлен туберкулез. Все помещения здания учебного заведения подверглись санитарной обработке.
Как рассказала пресс-секретарь Департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина, случай заболевания единичный. Школа на один день была закрыта на санобработку. Одноклассники и учителя заболевшего школьника прошли медосмотр.
Сейчас в ситуации разбираются специалисты Роспотребнадзора сообщает Ura.ru.
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