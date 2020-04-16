ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле перепрофилируется на период пандемии COVID-19

Пациенты с подтвержденным коронавирусом будут перенаправляться на лечение в инфекционную больницу.

Мы не работаем с коронавирусом. У нас только пневмония и ОРВИ, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЦГБ № 1.

Также в городской больнице добавили, что на данный период часть персонала остаётся работать в перепрофилированном учреждении по личным заявлениям, а другая часть сотрудников временно трудоустраивается в медицинские учреждения города. Кроме того, ЦГБ № 1 предоставляет тарифные ежегодные отпуска остальным врачам.

В данный момент медучреждение работает в режиме подготовки.

Идёт выписка пациентов, которые сейчас находятся на лечении — кого-то выписываем, кого-то переводим в другие больницы. Мы уже не принимаем пациентов, потихоньку принимаем только с ОРВИ и пневмонией, сообщается пресс-служба.