В Свердловской области создают еще одну обсервацию для контактировавших с заболевшими
Сегодня, 10:45Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Асбесте детский оздоровительный лагерь «Заря» оборудуют под обсервацию для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом, пишет портал Е1 со ссылкой на заявление мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.
Сюжеты: Коронавирус
В обсервацию будут привозить людей со всей области. Сейчас на территории Свердловской области действуют несколько зон обсервации, готовых принять пациентов. В частности, они есть под Нижним Тагилом, в Богдановиче и Екатеринбурге.
Напомним, в Екатеринбурге официально подтверждено 13 случаев коронавируса, всего по стране насчитывается 658 заболевших.
Карта распространения коронавируса в России
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