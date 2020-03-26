В Екатеринбурге с подозрением на коронавирус госпитализирована семья
Сегодня, 09:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 марта в Екатеринбурге с подозрением на коронавирус госпитализировали семью, проживающую в доме на улице Библиотечная, 45.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Местные жители рассказали, что по подъезду ходят врачи с больничными листами, а на этаже, где проживает госпитализированная семья, обработали все двери дезинфицирующим средством.
В Екатеринбурге на данный момент подтверждены 13 случаев коронавируса. Всего в России зафиксировано 658 случаев заражения, за сутки заболели 163 человека, 29 человек выздоровели.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей