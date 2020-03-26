В Москве скончались двое заболевших коронавирусом

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В столице России 25 марта умерли два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Отмечается, что скончавшиеся — люди в возрасте 88 лет и 73 года, у них имелось осложнение в виде пневмонии, а также хронические заболевания.
В России по последним данным зафиксировано 658 случаев коронавируса, за сутки прирост составил 163 человека. В Свердловской области подтверждено 13 случаев заболевания.
25 марта к гражданам обратился президент России Владимир Путин. Он сообщил, что в стране с 30 марта объявлена нерабочая неделя для предотвращения распространения заболевания. Кроме того, глава государства ввел дополнительные меры соцподдержки граждан на ближайшие полгода.
Карта распространения коронавируса в России
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