В Москве скончались двое заболевших коронавирусом

Отмечается, что скончавшиеся — люди в возрасте 88 лет и 73 года, у них имелось осложнение в виде пневмонии, а также хронические заболевания.

В России по последним данным зафиксировано 658 случаев коронавируса, за сутки прирост составил 163 человека. В Свердловской области подтверждено 13 случаев заболевания.

25 марта к гражданам обратился президент России Владимир Путин. Он сообщил, что в стране с 30 марта объявлена нерабочая неделя для предотвращения распространения заболевания. Кроме того, глава государства ввел дополнительные меры соцподдержки граждан на ближайшие полгода.