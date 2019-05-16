Уголовное дело возбуждено из-за массовой гибели рыбы в реке Пышма

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщению о массовой гибели рыбы в реке Пышма. В ходе проверки установлено, что на правобережье реки Пышма (между поселками Становой и Старопышминск) неустановленные граждане засыпали протоку, что и привело к гибели рыбы. Ущерб, причиненный водным ресурсам, оценивается в 1,1 миллиона рублей.