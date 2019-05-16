Уголовное дело возбуждено из-за массовой гибели рыбы в реке Пышма
Сегодня, 13:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» возбуждено из-за массовой гибели рыбы в реке Пышма, сообщает прокуратура Свердловской области.
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщению о массовой гибели рыбы в реке Пышма. В ходе проверки установлено, что на правобережье реки Пышма (между поселками Становой и Старопышминск) неустановленные граждане засыпали протоку, что и привело к гибели рыбы. Ущерб, причиненный водным ресурсам, оценивается в 1,1 миллиона рублей.
Результаты проверки направлены в следственные органы. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Напомним, что сообщение о массовой гибели рыбы поступило 18 марта 2019 года. Была организована прокурорская проверка с привлечением экспертов госконтроля по надзору и охране водных ресурсов.
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