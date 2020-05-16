Полпред Цуканов поставил точку в споре о снятии карантина в Свердловской области
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе вмешался в спор губернатора Евгения Куйвашева и начальник роспотребнадзора Свердловской области Дмитрия Козловских о смягчении ограничительных мер по коронавирусу, пишет РБК.
В итоге, по словам Цуканова, ответственность за последствия снятия карантина в регионе будет нести глава региона, но его решение должно быть основано на данных санврачей. Полпред подчеркнул, что ослабление режима должно быть согласовано между двумя инстанциями.
И Роcпотребнадзор, и губернатор cтараются cделать макcимум для того, чтобы cократить риски заболеваемости людей в нашем регионе. Безуcловно, принимать решения, как говорил президент, необходимо губернатору. В cвою очередь на Роcпотребнадзор возложена тоже определенная мера ответcтвенности. Оcлабление режимов, это четко прописано, региональная влаcть может принимать на оcновании cогласованной позиции с Роcпотребнадзором. Для этого были разработаны конкретные показателм, заявил Цуканов на пресс-конференции.
Губернатор Евгений Куйвашев ранее заявил о том, что ограничительные меры в регионе с 19 мая будут смягчать. С его позицией не согласился Дмитрий Козловских – по мнению главного санврача, Свердловская область ещё не достигла тех показателей, при которых можно переходить на первый этап по снятию ограничений.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято в понедельник, 18 мая, на заседании регионального штаба по коронавирусу.