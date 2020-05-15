Куйвашев заявил о готовности Свердловской области к первому этапу снятия ограничений

По словам главы региона, все условия из рекомендаций Роспотребназдора для начала первого этапа снятия ограничений выполнены. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,71, половина мест в инфекционных больницах остается свободной. Кроме того, проводится 121 тест на 100 тысяч населения. При сохранении всех этих условий можно говорить о постепенном снятии ограничений.