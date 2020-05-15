Куйвашев заявил о готовности Свердловской области к первому этапу снятия ограничений
Евгений Куйвашев заявил о том, что Свердловская область готова к поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом губернатор написал в своем Instagram.
По словам главы региона, все условия из рекомендаций Роспотребназдора для начала первого этапа снятия ограничений выполнены. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,71, половина мест в инфекционных больницах остается свободной. Кроме того, проводится 121 тест на 100 тысяч населения. При сохранении всех этих условий можно говорить о постепенном снятии ограничений.
Также губернатор рассказал, что 18 мая на заседании оперштаба обсудят указ о поэтапном снятии ограничительных мер.
Мой настрой при этом сохраняется. Здоровье всех жителей Свердловской области — безусловный приоритет, написал Куйвашев.
Напомним, главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских написал обращение к губернатору, в котором попросил не отменять ограничения по коронавиурсу.