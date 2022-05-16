Пиелонефрит и аномалии: как распознать заболевания почек у ребенка

В более старшем возрасте тревожный сигнал — изменение частоты мочеиспускания. Ребенок начинает часто бегать в туалет, или наоборот, ходить очень редко, а также жаловаться на боль в области живота или поясничного отдела. Патологии можно распознать и по изменению цвета или появлению резкого запаха урины.