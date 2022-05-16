Пиелонефрит и аномалии: как распознать заболевания почек у ребенка

Заболевания почек и мочевыводящей системы — нередкое явление. Так, в Детской городской больнице Нижнего Тагила на каждом участке совместно с врачом нефрологом наблюдаются от 10 до 12 детей. Распознать инфекцию или патологию самостоятельно зачастую крайне сложно, особенно родителям младенцев или детей дошкольного возраста — симптомы схожи с появлением обычной простуды.
Назначаются такие общеклинические анализы, как анализ крови, общий анализ мочи. Из инструментальных широко распространено в настоящее время УЗИ почек, УЗИ мочевыделительной системы. При воспалительных процессах назначают бакпосев мочи, пробу Зимницкого — это суточная моча, биохимический анализ крови, смотрят азотистые шлаки - креатинин и мочевину, ещё смотрят электролиты, пояснила нефролог Детской городской больницы Наталья Калинина.
В более старшем возрасте тревожный сигнал — изменение частоты мочеиспускания. Ребенок начинает часто бегать в туалет, или наоборот, ходить очень редко, а также жаловаться на боль в области живота или поясничного отдела. Патологии можно распознать и по изменению цвета или появлению резкого запаха урины.
Еще разнообразнее симптоматика в подростков возрасте — о заболевании, помимо предыдущих симптомов, может свидетельствовать головная боль или повышение артериального давления.
Мочевыделительная система выполняет в организме ребенка ряд важных функций — от поддержания саморегуляции до обмена и синтеза некоторых биологически активных веществ. Любой сбой может привести к хронической форме или осложнениям, поэтому важно своевременно обратиться к нефрологу, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний почек и мочевыделительной системы.
Прием у специалиста начинается с опроса жалоб, сбора анамнеза, осмотра ребенка, затем лабораторной или инструментальной диагностики. При изменениях врач назначает дополнительные обследования — рентгенологические, радиоизотопные и компьютерные.
Лаборатории нашего медицинского учреждения, оборудованы современными анализаторами, позволяющими в короткий срок получить результаты общеклинических и биохимических исследований. Главное — вовремя заметить симптомы и обратиться к участковому врачу,отметил главный врач ДГБ Дмитрий Клейменов.
В зависимости от результатов обследования специалист назначает ребенку схему лечения, промежуточную диагностику и количество наблюдений, которое может варьироваться от года до нескольких лет.
С инфекцией мочевыводящих путей наблюдаются год, с острым пиелонефритом — от трех до пяти лет, а при хронических или врожденных аномалиях — до совершеннолетия, то есть даже до 18 лет,сказала врач.
Наиболее распространенные заболевания среди детей — инфекции мочевыводящих путей, пиелонефрит (воспаление почек), хронические патологии и врожденные аномалии почек.
Наталья Калинина отметила, что лечение детских и взрослых нефрологических заболеваний кардинально отличаются. К моменту рождения малыша морфологическое функциональное созревание почек еще не закончено, и продолжается оно по мере роста ребенка.
Например, у детей развитие хронических воспалительных болезней в большинстве случаев связано с пороками мочевыделительной системы — гидронефроза, пузырно-мочеточникового рефлюкса, мегауретера и других. А у взрослых иногда оно вторично, то есть появляется на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринных или ревматологических заболеваний.
К частым причинам возникновения проблем с почками и мочевыделительной системой у детей, со слов врача, относятся врожденные аномалии, наследственный фактор и воспалительные изменения. Предотвратить их можно с самого раннего периода — планирования беременности.
Начинать с того, чтобы не было врожденных аномалий — это планирование беременности, санация хронических очагов, своевременное наблюдение беременности. Минимизировать наличие вредных привычек родителей, профвредность, неблагоприятные экологические факторы, которые также могут влиять при закладке органов, сказала нефролог ДГБ Наталья Калинина.
Если при внутриутробном развитии плода патологии почек выявляют с помощью УЗИ-скринингов, то при рождении, в период роста и развития ребенка для диагностики введены ежегодные профосмотры. Именно при диспансеризации, со слов врача, удается выявить заболевания почек на ранних стадиях и в дальнейшем предотвратить их развитие.
Общие рекомендации — сбалансированное питание по возрасту, соблюдение правильного образа жизни, достаточный питьевой режим. Важно следить за частотой мочеиспускания: не допускать того, что ребенок очень редко мочится, — заставлять его ходить в туалет для предотвращения застойных явлений. Исключить переохлаждение, а также своевременно санировать хронические очаги инфекции, поделилась врач-нефролог.