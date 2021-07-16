От коронавируса будут прививать за деньги на Урале

Вакцинироваться приезжие будут препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщила замгубернатора региона Ирина Гехт изданию «Курс дела».
Чиновница отметила, что вакцина будет поставляться в регион для коммерческого использования, в том числе и для мигрантов. В настоящее время за деньги прививают только в Москве.
Власти сообщают, что бесплатной вакцины «Спутник Лайт» не поступало.
Напомним, что о вакцинации школьников в преддверии нового учебного года и переводе студентов на дистанционное обучение из-за отсутствия прививок от коронавируса на Урале рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.