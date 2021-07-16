От коронавируса будут прививать за деньги на Урале

На территории Южного Урала прививать от коронавируса будут за деньги. Данное новшество затронет граждан, которые прибыли в Челябинскую область из других стран.

Вакцинироваться приезжие будут препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщила замгубернатора региона Ирина Гехт изданию «Курс дела». Чиновница отметила, что вакцина будет поставляться в регион для коммерческого использования, в том числе и для мигрантов. В настоящее время за деньги прививают только в Москве. Власти сообщают, что бесплатной вакцины «Спутник Лайт» не поступало. Напомним, что о вакцинации школьников в преддверии нового учебного года и переводе студентов на дистанционное обучение из-за отсутствия прививок от коронавируса на Урале рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. О вакцинации школьников и дистанционке для студентов на Урале рассказал Павел Креков

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