В Свердловской области 17 августа усилят патрули в лесах из-за начала сезона охоты
Сегодня, 22:22Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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В субботу, 17 августа, на Среднем Урале стартует сезон охоты. В лесах разрешат отстрел уток, гусей и лысух, сообщает «Комсомольская правда Урал». В связи с этим в леса выйдут усиленные патрули инспекторов департамента по охране и регулированию животного мира Свердловской области.
Специалисты отмечают, что не все успели оформить необходимые документы, потому в леса выйдет много браконьеров. В первые дни охоты в угодья будут направлены все государственные охотинспекторы. Именно в этот период фиксируется самое большое количество нарушений.
Разрешение на добычу птицы охотники должны были получить за 45 дней до начала сезона охоты. Завершится он 31 октября.
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