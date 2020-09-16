В Екатеринбурге медики НИИ ОММ грозят протестом из-за отсутствия «ковидных» доплат

Было подано заявление через «Госуслуги», к начальству обращались много раз, но нам не ответили. Мы предполагаем, что общая сумма выплат должна составлять около четырех миллионов рублей. Надеемся решить ситуацию мирно, иначе придется выходить на пикет, рассказала одна из сотрудниц НИИ ОММ.