В Екатеринбурге медики НИИ ОММ грозят протестом из-за отсутствия «ковидных» доплат

В Екатеринбурге медики НИИ ОММ грозят протестом из-за отсутствия «ковидных» доплат

Сегодня, 09:51Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Медики НИИ Охраны материнства и младенчества планируют выйти на пикет, если не получат «коронавирусные» выплаты, пишет E1.

Было подано заявление через «Госуслуги», к начальству обращались много раз, но нам не ответили. Мы предполагаем, что общая сумма выплат должна составлять около четырех миллионов рублей. Надеемся решить ситуацию мирно, иначе придется выходить на пикет, рассказала одна из сотрудниц НИИ ОММ.

Накануне 22 миллиарда рублей было выделено из резервного фонда на выплаты сотрудникам здравоохранения, работающими с коронавирусными больными. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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