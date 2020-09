В поселке Антоновский под Нижним Тагилом медвежонок вышел к людям, сообщает «Тагильский рабочий» со ссылкой на очевидцев.

Он подошел к мусорным контейнерам, чем напугал прохожих. Они не стали фотографировать зверя, чтобы не привлекать внимания. Малыш некоторое время постоял у контейнеров и затем убежал обратно в сторону леса. Других медведей жители не видели. Ранее в Свердловской области сразу в двух городах медведи вышли к людям. На Урале в двух городах медведи вышли к людям

