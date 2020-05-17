В начале предстоящей недели в Нижнем Тагиле будет пасмурно и дождливо

По данным Гисметео, днем 18 мая в Нижнем Тагиле ожидается 15 градусов тепла, ночью температура воздуха понизится до +7 градусов. Будет пасмурно, ветер западный до 6 метров в секунду.

Во вторник, 19 мая, утром будет небольшой дождь, днем столбик термометра поднимется до +12 градусов, ветер переменится на северный с порывами до 11 метров в секунду. Во вторник также будет пасмурно, ночью температура воздуха составит +8 градусов.