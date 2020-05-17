В начале предстоящей недели в Нижнем Тагиле будет пасмурно и дождливо
Сегодня, 12:11Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По прогнозам синоптиков, в Нижнем Тагиле ожидается пасмурная и дождливая погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным Гисметео, днем 18 мая в Нижнем Тагиле ожидается 15 градусов тепла, ночью температура воздуха понизится до +7 градусов. Будет пасмурно, ветер западный до 6 метров в секунду.
Во вторник, 19 мая, утром будет небольшой дождь, днем столбик термометра поднимется до +12 градусов, ветер переменится на северный с порывами до 11 метров в секунду. Во вторник также будет пасмурно, ночью температура воздуха составит +8 градусов.
В среду синоптики обещают дожди, днем будет 15 градусов тепла, пасмурно, ветер западный до 9 метров в секунду. Ночью похолодает до +7 градусов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей