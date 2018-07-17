Врач травмы в Нижнем Тагиле отказывался делать рентген ребенку с переломом
В Нижнем Тагиле в травмпункте поликлиники №3 на Липовом Тракте врач отказывался делать рентген ребенку с переломом.
12 июля в травмпункт на Липовом Тракте обратилась тагильчанка с ребенком. Мальчик упал с велосипеда и жаловался на острую боль. Со слов женщины, врач, на прием к которому они попали в травме, был чем-то недоволен и отказывался отправлять ребенка на рентген, хотя мама юного пациента сообщила о подозрении на перелом.
Так называемый врач вёл себя неадекватно, говорил, как его все уже достали, умные нашлись, не хотел делать рентген, вроде, все в порядке! Я наревелась во время спектакля врача, так как нет сил уже сталкиваться с этим беспределом, но, естественно, настояла на своём, в итоге - на рентгене - перелом!рассказала тагильчанка.
Редакции TagilCity.ru женщина пояснила, что врач – пожилой мужчина.
Надеюсь, что после снимка он хоть немного задумался о том, что был не прав, хотя, вряд ли. Ну, да ладно,поделилась с редакцией мама пострадавшего ребенка.
Редакция обратилась за комментариями в поликлинику №3.
Быть не может, чтобы ребенку отказали в помощи. Если ребенок был с мамой, то она пишет согласие на проведение рентгена, после чего ребенку тут же делают рентген. Мы готовы по данной ситуации провести внутреннее расследование,сообщила главврач Лариса Запольская.