Врач травмы в Нижнем Тагиле отказывался делать рентген ребенку с переломом

12 июля в травмпункт на Липовом Тракте обратилась тагильчанка с ребенком. Мальчик упал с велосипеда и жаловался на острую боль. Со слов женщины, врач, на прием к которому они попали в травме, был чем-то недоволен и отказывался отправлять ребенка на рентген, хотя мама юного пациента сообщила о подозрении на перелом.

Так называемый врач вёл себя неадекватно, говорил, как его все уже достали, умные нашлись, не хотел делать рентген, вроде, все в порядке! Я наревелась во время спектакля врача, так как нет сил уже сталкиваться с этим беспределом, но, естественно, настояла на своём, в итоге - на рентгене - перелом!рассказала тагильчанка.

Редакции TagilCity.ru женщина пояснила, что врач – пожилой мужчина.

Надеюсь, что после снимка он хоть немного задумался о том, что был не прав, хотя, вряд ли. Ну, да ладно,поделилась с редакцией мама пострадавшего ребенка.

Редакция обратилась за комментариями в поликлинику №3.