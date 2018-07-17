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Врач травмы в Нижнем Тагиле отказывался делать рентген ребенку с переломом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врач травмы в Нижнем Тагиле отказывался делать рентген ребенку с переломом

Сегодня, 14:50Здоровье и экология
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