«Наконец-то!»: двухнедельная жара в Нижнем Тагиле сменилась дождем
Сегодня, 09:29Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня утром, 17 июля, в Нижнем Тагиле двухнедельная жара сменилась дождем с грозой.
Сюжеты: Нижний Тагил
При этом, согласно данным Гисметео, в выходные тагильчан также ожидают дожди с грозами, но и температура в +30 сохранится.
Так, 18 июля, в субботу, температура воздуха составит от +21 до +32 градусов. В 14.00 ожидается дождь с грозами. При этом отмечается, что грозы сохранятся и в 17.00. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.
В воскресенье, 19 июля, дождь с грозой ожидается ближе к вечеру в 17.00. В остальное время погода ожидается солнечная, а температура воздуха составит от +20 до +32 градусов. Порывы ветра не превысят семи метров в секунду.
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