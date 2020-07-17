«Наконец-то!»: двухнедельная жара в Нижнем Тагиле сменилась дождем

При этом, согласно данным Гисметео, в выходные тагильчан также ожидают дожди с грозами, но и температура в +30 сохранится.

Так, 18 июля, в субботу, температура воздуха составит от +21 до +32 градусов. В 14.00 ожидается дождь с грозами. При этом отмечается, что грозы сохранятся и в 17.00. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.