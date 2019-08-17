На Урале в реке Исеть массово гибнет рыба

Накануне днем мужчины пришли порыбачить и неожиданно увидели, что по воде пошла какая-то «муть», и рыба начала умирать. Рыбаки сачками беспрепятственно смогли вытащить рыбу. Горожане рассказали, что подобный случай произошел на Исети примерно две недели назад.