На Урале в реке Исеть массово гибнет рыба

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Рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы в реке Исеть, пишет «Новый день».
Накануне днем мужчины пришли порыбачить и неожиданно увидели, что по воде пошла какая-то «муть», и рыба начала умирать. Рыбаки сачками беспрепятственно смогли вытащить рыбу. Горожане рассказали, что подобный случай произошел на Исети примерно две недели назад.
Межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области начала проверку.
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