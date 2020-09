Два отдела администрации Краснотурьинска ушли на самоизоляцию. Об этом сообщил глава города Александр Устинов на совещании гордумы.

Отдел капстроительства и управление по экономике ушли на самоизоляцию в полном составе. Пробудут в изолции восемь дней. Коронавирус не был подтвержден у сотрудников, сообщил мэр. По данным с официального сайта администрации Краснотурьинска, в общей сложности в названных отделах трудится 13 человек. Напомним, режим самоизоляции был продлен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым до 21 сентября. Еще одна неделя: Куйвашев вновь продлил ограничения по коронавирусу

