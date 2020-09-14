Еще одна неделя: Куйвашев вновь продлил ограничения по коронавирусу

Режим ограничений продлен для свердловчан старше 65 лет. Он действует до 21 сентября.
Жители региона по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Указ главы региона вступает в силу 15 сентября.
Также теперь разрешено проводить культурные, выставочные и просветительские мероприятия. Могут возобновить работу культурно-досуговые организации, в том числе детские комнаты с наполняемостью в 50%. Кроме того, разрешено проведение выставок и форумов, групповых занятий в фитнес-центрах, профосмотров и диспансеризации.
Напомним, в Свердловской области работу возобновили кафе и рестораны, учреждения культуры и спорта. Ранее Куйвашев продлевал режим самоизоляции в Свердловской области 7 сентября. Тогда указ также касался людей старше 65 лет.