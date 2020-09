Еще одна неделя: Куйвашев вновь продлил ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в очередной раз продлил режим самоизоляции. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Режим ограничений продлен для свердловчан старше 65 лет. Он действует до 21 сентября. Жители региона по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Указ главы региона вступает в силу 15 сентября. Также теперь разрешено проводить культурные, выставочные и просветительские мероприятия. Могут возобновить работу культурно-досуговые организации, в том числе детские комнаты с наполняемостью в 50%. Кроме того, разрешено проведение выставок и форумов, групповых занятий в фитнес-центрах, профосмотров и диспансеризации. Губернатор Свердловской области снова продлил ряд ограничений по коронавирусу Напомним, в Свердловской области работу возобновили кафе и рестораны, учреждения культуры и спорта. Ранее Куйвашев продлевал режим самоизоляции в Свердловской области 7 сентября. Тогда указ также касался людей старше 65 лет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter