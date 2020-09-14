Еще одна неделя: Куйвашев вновь продлил ограничения по коронавирусу

Также теперь разрешено проводить культурные, выставочные и просветительские мероприятия. Могут возобновить работу культурно-досуговые организации, в том числе детские комнаты с наполняемостью в 50%. Кроме того, разрешено проведение выставок и форумов, групповых занятий в фитнес-центрах, профосмотров и диспансеризации.