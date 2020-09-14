Еще одна неделя: Куйвашев вновь продлил ограничения по коронавирусу

Еще одна неделя: Куйвашев вновь продлил ограничения по коронавирусу

Сегодня, 21:15ОбществоPhoto: Департамент информационной политики
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в очередной раз продлил режим самоизоляции. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Режим ограничений продлен для свердловчан старше 65 лет. Он действует до 21 сентября.

Жители региона по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Указ главы региона вступает в силу 15 сентября.

Также теперь разрешено проводить культурные, выставочные и просветительские мероприятия. Могут возобновить работу культурно-досуговые организации, в том числе детские комнаты с наполняемостью в 50%. Кроме того, разрешено проведение выставок и форумов, групповых занятий в фитнес-центрах, профосмотров и диспансеризации.

Напомним, в Свердловской области работу возобновили кафе и рестораны, учреждения культуры и спорта. Ранее Куйвашев продлевал режим самоизоляции в Свердловской области 7 сентября. Тогда указ также касался людей старше 65 лет.

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