Незаконная свалка опасных отходов найдена в Березовском

Свалка обнаружена в ходе проверки сотрудниками надзорных и правоохранительных органов.

Установлено, что в период с ноября 2015 года на территории более 1 кв. км неустановленные лица размещали и хранили отходы IV класса опасности. Незаконная свалка создает угрозу окружающей среде.

Кроме того, по мнению экспертов, в случае возгорания отходов возникла бы реальная угроза жизни и здоровью людей.