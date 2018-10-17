Незаконная свалка опасных отходов найдена в Березовском

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В Березовском на площади более 1 кв. км была найдена свалка опасных отходов.
Свалка обнаружена в ходе проверки сотрудниками надзорных и правоохранительных органов.
Установлено, что в период с ноября 2015 года на территории более 1 кв. км неустановленные лица размещали и хранили отходы IV класса опасности. Незаконная свалка создает угрозу окружающей среде.
Кроме того, по мнению экспертов, в случае возгорания отходов возникла бы реальная угроза жизни и здоровью людей.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
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