В Германии выявлен новый штамм COVID-19

В Германии у пациентов и персонала клиники города Гармиш-Партенкирхен выявлен мутировавший штамм коронавируса, пишет ИА «Новые известия».

Новая мутация выявлена после вспышки COVID-19 в клинике на юге Германии. В ходе вспыхнувшей эпидемии заразились 73 человека. Заболел как персонал медицинского учреждения, так и пациенты. У троих человек обнаружен мутировавший коронавирус. Анализы заболевших новым штаммом были немедленно направлены на исследование. О степени опасности новой разновидности не сообщается. На текущий момент в мире обнаружено свыше 12 тысяч мутаций COVID-19. Самой опасной считается британская «версия». По различным оценкам она заразнее обычного коронавируса на 50-70%. Ряд государств, узнав о появлении «британского штамма», приостановил авиаперелеты в Соединенное Королевство. Напомним, в России в декабре 2020 года был выявлен один заболевший «британским» коронавирусом. Он прибыл из Великобритании в конце месяца. Сообщается, что он перенес инфекцию в легкой форме, а на момент прибытия в Россию был уже не заразен. В России выявлен первый случай «британского» штамма COVID-19

